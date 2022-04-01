Владимир Якушев: здравоохранению необходимо сфокусироваться на импортозамещении

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

В условиях санкционного давления со стороны стран Запада системе здравоохранения необходимо сфокусироваться на вопросах импортозамещения.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на открытии третьего специализированного выставки-форума "Здравоохранение Урала-2022", сообщает пресс-служба полпреда.

"Потенциал у отечественных предприятий большой, есть необходимые компетенции и перспективные наработки. Одна из самых важных задач сейчас – наладить обмен опытом, информацией между производителями и заказчиками", - сказал Владимир Якушев.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил, что правительство утвердило ряд мер, направленных на поддержку производителей медицинского оборудования. Это специальные линии кредитования, преференции по участию в конкурсных процедурах и упрощение регуляторики по регистрации новой продукции.

"Важно, чтобы к поддержке присоединились и медицинские организации, покупая технику у отечественных предприятий. Производители со своей стороны готовы по запросу заказчика совершенствовать изделия, создавать новые продукты", - подчеркнул Михаил Мурашко.

На площадке выставки участники из 35 городов России представили более 600 единиц современного медицинского оборудования. Среди них ведущие российские производители, а также поставщики всех видов медицинского оборудования и расходных материалов зарубежного производства.

Владимир Якушев, Михаилом Мурашко и руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова также приняли участие в работе панельной дискуссии "Контроль качества медицинской помощи как эффективный инструмент развития региональной системы здравоохранения".

Полпред в своем выступлении отметил, что для качественной работы системы здравоохранения нужно строить новые больницы, менять оборудование. Эти задачи успешно решаются, в том числе, благодаря национальному проекту "Здравоохранение", федеральным и региональным программам.

"Не менее значима и другая задача: нужно готовить специалистов другого поколения. Самое главное в медицине – контакт между врачом и пациентом. Эти вопросы лежат в области профессиональной подготовки кадров, в области психологии. И над ними нужно серьёзно работать", – добавил Владимир Якушев.

Отметим, благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в регионах Уральского федерального округа до 2025 года будет построено более 100 поликлиник и районных больниц, а также 159 ФАПов. В 443 учреждениях здравоохранения проведут капитальный ремонт.