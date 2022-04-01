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Сильнейших армрестлеров области определят на региональном турнире

Спорт, 08:55 14 апреля 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Армрестлеры со всей Тюменской области соберутся в с. Падун Заводоуковского городского округа на VII открытом турнире региона, сообщает департамент физической культуры 17 апреля, спорта и дополнительного образования.

За звание сильнейшего поборются юноши и девушки трех возрастных категорий. В турнире примут участие неоднократные победители и призеры чемпионата УФО, первенства и чемпионата России и чемпионы мира.

Состязания пройдут в Доме культуры с. Падун (ул. Школьная, 3) и будут посвящены памяти гвардии старшего лейтенанта ВДВ Глазунова С. А., отмечают организаторы. Начало турнира - в 10 часов.

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# армрестлинг

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