Глеб Трубин: каждый гражданин должен сделать всё, чтобы наша страна справилась с вызовами

| Фото: www.duma72.ru | Фото: www.duma72.ru

Сегодня перед нашей страной стоят большие вызовы и в этих условиях каждый гражданин и патриот должен сделать всё возможное, чтобы наша Родина справилась с ними, убежден депутат Тюменской областной думы Глеб Трубин.

"Президент России поставил перед нами четкие задачи и по национальным проектам, и по развитию экономики. Поэтому мы сделаем в регионе всё возможное, чтобы сохранить рабочие места, поддержать социально незащищtнные слои населения", - считает заместитель председателя комитета по социальной политике.

Необходимо максимально сохранить стабильность в Тюменской области, подчеркнул народный избранник, комментируя этап специальной операции на Украине. Он уверен, что настоящие профессионалы, настоящие патриоты в нашем регионе смогут выполнить все поставленные задачи.