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В Тобольском районе 251 человек будет следить за пожароопасной обстановкой в селах

Общество, 18:26 13 апреля 2022

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

22 специальные группы проследят за пожароопасной обстановкой в селах Тобольского района, сообщает пресс-служба главы Тобольского района.

К патрулированию подключатся 22 добровольные пожарные дружины, главная задача которых не допустить ландшафтных пожаров. В них задействуют 251 человека.

Сейчас на территории района приведены в боевую готовность пять федеральных постов пожарной охраны: в Абалаке, Байкалово, Загваздина, Санниково, Кутарбитке и на Левобережье. В их распоряжении 11 единиц техники, еще 10 машин – в арсенале муниципальных пожарных постов. Они работают в Булашово, Дегтярево, Карачино, Михайловке, Малой Зоркальцевой, Надцах, Сетово и Ушарова.

Кроме этого тобольское отделение тюменской авиабазы будет отслеживать обстановку с воздуха на самолетах, вертолетах и беспилотниках. Все они используются для разведывания лесных пожаров. Техника оценивает интенсивность и площадь огня, а также помогает обнаружить поджигателей.

Напомним, что при обнаружении пожара нужно сообщить в ЕДДС по телефону 112.

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# пожароопасный сезон , Тобольский район

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