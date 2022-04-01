В Тюменской области в 2022 году площадь ландшафтных пожаров составила более тысячи гектар

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Площадь 32 зарегистрированных в регионе в 2022 году ландшафтных пожаров составила более одной тысячи гектар. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович на пресс-конференции в пресс-центре "Тюменской линии".

По его словам, в 2021 году на это время было отмечено 27 ландшафтных пожаров на площади менее 100 гектар. "Несмотря на позднюю весну, обстоятельства для возгораний сухой травы и камыша уже сложились и соответствующие силы и средства уже реагируют на подобные возгорания", - заметил он.

Андрей Михнович уточнил, что все необходимые для тушения пожаров резервы уже находятся в состоянии готовности. Резервный финансовый фонд составляет в 2022 году 1 млрд 300 млн рублей – средства могут быть оперативно направлены на мероприятия по борьбе с огнем.

Одним из значимых шагов директор департамента назвал формирование в Тюменской области региональной противопожарной службы. "Сотрудники уже заступили на дежурство по ликвидации пожаров, - рассказал Андрей Михнович. – Пока что подразделение включает в себя пожарные посты в Исетском, Нижнетавдинском и Тюменском районах области".

Все это позволило с начала 2022 года дополнительно подключить 242 единицы личного состава. Это профессиональные огнеборцы, которые круглосуточно готовы выезжать на тушение как бытовых, так и природных пожаров.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Еще одним нововведением в защите населенных пунктов от природных пожаров Андрей Михнович считает прокладку специальных минерализованных полос – за лето и осень 2021 года их протяженность составила 3 тыс. км. "В 2022 году около 20 миллионов рублей выделено на создание новых полос и поддержание уже существующих в нормативном состоянии", - добавил он.

Напомним, с 12 апреля в регионе установлен пожароопасный сезон, особый противопожарный режим вводится в Тюменской области с 15 апреля.

Николай Ступников