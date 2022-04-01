Тюменские единороссы направили новую партию гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР

| Фото: Тюменское региональное отделение «Единой России» | Фото: Тюменское региональное отделение «Единой России»

В регионе продолжается активный сбор помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Седьмую фуру с грузом, сформированную Тюменским региональным отделением "Единой России", отправили накануне.

"Сегодня отправилась седьмая двадцатитонная фура от Тюменской области. С самых первых дней мы оперативно включились в работу по сбору гуманитарной помощи. И если первая фура была сформирована силами партактива, то сейчас груз собирается всем регионом — муниципальными образованиями, предприятиями, гражданами. Вся Тюменская область объединилась, чтобы оказывать помощь Донбассу. Мы видим, как тяжело там людям, как они нуждаются в самом необходимом — воде, еде, медикаментах", — сообщил секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Он поблагодарил все организации и жителей области, которые предоставили товары для отправки, а также ребят-волонтеров во главе с руководителем волонтерского центра "Единой России" Ольгой Швецовой, добровольцев движения "Мы вместе" и активистов "Молодой гвардии Единой России".

В общей сложности региональное отделение партии отправило уже около 140 тонн гуманитарной помощи. Это не только продовольственные товары, средства гигиены и первой необходимости, но и книги и игрушки для детей, медикаменты, строительные материалы и многое другое. К сбору седьмой фуры с гуманитарным грузом присоединились предприятия АО "Транснефть-Сибирь", ООО "Стеклотех", ООО "Альхон-Трейд", ООО "Строительный двор". Уже второй раз к сбору подключается и армянская диаспора во главе с почетным консулом Армении в Тюмени, генеральным директором АО "Тюменьтел" Абрамом Овеяном. Не остаются в стороне и местные отделения "Единой России" в муниципалитетах региона, особенно активно к сбору груза подключились Тобольское городское, Ялуторовское отделения.

Чтобы волонтеры могли оперативно разгрузить помощь на месте прибытия, здесь ее формируют наборами, рассказала руководитель волонтерского центра "Единой России" Ольга Швецова.

"В ушедшей сегодня машине почти двадцать палет с такими наборами — гигиеническими, продуктовыми, детскими, куда входит подгузники, влажные салфетки и многое другое. Хочу от всего сердца поблагодарить тюменских товаропроизводителей, которые безвозмездно предоставляют все, в чем сейчас так нуждаются ДНР и ЛНР", — отметила она.

С каждым днем к сборам гуманитарной помощи присоединяется все больше добровольцев. Участие их требуется постоянно — в сортировке поступающих продуктов и товаров, погрузке, рассказал доброволец волонтерского центра "Единой России", и.о. председателя Общественной молодежной палаты при Тюменской облдуме Алексей Ларионов.

"К нам присоединились молодогвардейцы, молодежное крыло ОНФ, волонтеры движения "Мы вместе", Российского красного креста. Вся эта армия добровольцев активно работает, чтобы доставить гуманитарную помощь жителям Донбасса. К нам постоянно приходят новые волонтеры, разного возраста и занятий, объединяясь вокруг идеи добра и желания помогать нуждающимся", — рассказал волонтер.

Ранее члены президиума регионального политсовета партии, в том числе губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Тюмени Руслан Кухарук, а также члены фракций "Единой России" Тюменской областной думы и представительных органов власти, перечислили более 1,5 миллионов рублей из личных средств в фонд помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Наибольшую помощь оказал заместитель секретаря регионального отделения партии Владимир Шевчик. Финансовые средства в фонд поддержки беженцев перечислили и партийцы местных отделений, особенно активно подключились в Заводоуковском городском округе, Ялуторовске, Ишимском, Тобольском, Тюменском, Викуловском, Казанском и Бердюжском, Уватском и Ялуторовском районах.