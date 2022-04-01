Пластический перевод рассказа Рэя Бредбери представят актеры театра "Мимикрия"

| Фото: vk.com/mimicriya | Фото: vk.com/mimicriya

Спектакль "Убить полюбовно" по мотивам одноименного рассказа Рэя Бредбери представит театр "Мимикрия" на сцене театрального центра "РяДом" (Котовского, 16а) 30 апреля и 1 мая.

По информации театрального центра, это история о пожилой супружеской паре, надоевшей друг другу за совместную жизнь. На склоне лет они пытаются избавиться друг от друга самыми изощренными способами. Их жизнь превращается в увлекательную игру со смертью.

Премьера спектакля состоялась в 2016 году. Спектакль был отмечен дипломами за лучший актерский дуэт на международном молодежном театральном фестивале "Живые лица" и за роль Мисси на всемирном фестивале молодежных театров "Театральная революция". Путешествовал по России и двум городам в Литве.

Автор обозначил жанр как пластический перевод. "В спектакле не произносится ни одного слова, наши герои говорят на языке тела и чувств, и музыки", — говорит режиссер спектакля Полина Захарова.

Купить билеты на 30 апреля можно по ссылке. На 1 мая здесь. Попасть на спектакль можно по Пушкинской карте.

Возрастное ограничение 16+.