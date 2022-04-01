При поддержке Запада происходило разжигание конфликта на Украине, считает Лариса Скоробогатова

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У большинства россиян не вызывает сомнения, что именно при поддержке Запада в течение восьми лет происходило нагнетание обстановки и разжигание конфликта на территории Украины. Так считает депутат думы Ишимского района, заведующая Синицинской школы Лариса Скоробогатова.

"Русофобия, геноцид русскоговорящего населения Донбасса, гонения на православную церковь, разгул неонацистов, невыполнение Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе – вот результаты правления киевского режима при поддержке США и стран Запада, - пояснила она. - Возникновение прямой военной угрозы вынудило Россию начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, освобождению территории ДНР и ЛНР от сил ВСУ и нацформирований".

А сегодня очевидно, что США и коллективный Запад стремится "отменить" Россию. Им не нужна мощная, экономически стабильная, политически свободная держава, способная противостоять милитаристским планам НАТО на мировой арене.

На протяжении нескольких десятков лет, начиная с 1998 года, в отношении Российской Федерации ввели 11 пакетов санкций, сейчас – 12 волна. "В настоящий момент мы наблюдаем не только обострение политических отношений, усиление экономических санкций, но и введение ограничений в культуре, спорте, науке, медицине, - отметила Лариса Скоробогатова. - Россию исключают из международных организаций. Наших граждан увольняют с работы, отчисляют из учебных заведений. В Европе запрещают Достоевского и Чайковского, не возвращают картины Кандинского и Серова. В Германии отказываются лечить русских детей с онкологией".

В сложившихся обстоятельствах президент РФ, уверена ишимский педагог, принял ответственное и единственно правильное решение о начале военной операции.