В Тюменской области изъяли более 1 тысячи единиц оружия за нарушения сроков регистрации

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Более 1 тыс. единиц оружия, владельцы которого не переоформили в нужные сроки разрешения на его хранение изъято в Тюменской области с начала 2022 г. Об этом рассказал начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по Тюмени, Нижнетавдинскому, Тюменскому районам подполковник полиции Сергей Кузнецов на пресс-конференции об итогах служебной деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 14 апреля.

"Нарушителей мы выявили в ходе совместных проверок с полицией. Многие владельцы уже прошли судебный процесс. Они заново оформляют документы и забирают оружие. С этим, в том числе, связан наплыв принимаемых нами заявлений. В целом, от жителей Тюменской области нами принято более 10 тысяч заявлений на получение лицензий и разрешений на хранение оружия с начала года. Половина из них приходится на Тюмень", - пояснил Сергей Кузнецов.

Нововведение 2022 года - повышение с 18 до 21 года возраста, позволяющего приобретать оружие. Это не распространяется на представителей коренных малочисленных народов, которые ведут традиционный образ жизни. Пройти медосвидетельствование владельцы оружия могут только в государственных или муниципальных медучреждениях.

Во всем вопросам, связанным с оборотом оружия можно обращаться по телефонам лицензионно-разрешительного отдела в рабочие дни за исключением четверга: +7925-109-80-10, +7925-110-78-35.

Оксана Корнеенкова