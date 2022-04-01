Командующий Центрального военного округа наградил участников спецоперации

скриншот видео Минобороны РФ скриншот видео Минобороны РФ

Командующий войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Об это сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министрества обороны Российской Федерации 14 апреля.

скриншот видео Минобороны РФ скриншот видео Минобороны РФ

"Товарищи солдаты, сержанты и офицеры! Мне выпала честь вручить вам государственные награды и сказать слова огромной благодарности за ваш боевой труд, за то, что вы сделали для России, за то, что вы несете освобождение от нацизма, который, к сожалению, сегодня произрастает на братской украинской земле. Именно благодаря вам существенно снижен боевой потенциал врага", - заявил генерал-полковник Александр Лапин, обращаясь к военнослужащим.

Среди врученных наград - ордена Мужества, медали "За отвагу" и "Жукова".