Андрей Миллер объяснил, чем опасна неправильная парковка авто

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Машины, припаркованные в непосредственной близости от пешеходных переходов и ограничивающие обзорность для пешеходов и водителей проезжающих автомобилей, эвакуируют в Тюмени. В региональной ГИБДД считают, что неправильно припаркованные транспортные средства нередко приводят к авариям, в которых страдают пешеходы.

Вопросами эвакуации сотрудники региональной Госавтоинспекции занимаются уже на протяжении трех недель.

"Поступает много жалоб. Транспорт создает неудобства, закрывает пешеходный переход, закрывает целую полосу. Когда "зебра" заставлена, ограничена видимость, о какой безопасности может идти речь. Нередко, приезжая на происшествия, водители, которые сбили пешеходов, говорят автоинспекторам, что они не увидели человека из-за стоящих автомобилей. Выясняется, что чья-то машина была припаркована неправильно", — рассказал начальник управления ГИБДД по Тюменской области, полковник полиции Андрей Миллер.

14 апреля в Центральном административном округе Тюмени эвакуировали 20 машин, владельцы которых нарушили правила парковки.

Инна Пахомова