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Не менее 130 участников соберет 55-я областная выставка охотничьих собак

Общество, 19:02 16 апреля 2022

фото: ИА "Тюменская линия"

Не менее 130 участников соберет 55-я областная выставка собак охотничьих пород, которая откроется на территории автодрома ДОСААФ на проезде Воронинские горки в Тюмени 17 апреля в 10 часов. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал председатель правления Тюменского областного союза охотников и рыболовов Леонид Богданов.

"В прошлом году было 130 участников. Думаем, что и в этот раз будет не меньше. Участие в наших выставках принимают не только жители Тюменской области, но и гости из Пермского края, Свердловской, Курганской, Челябинской области, из Казахстана", — поделился Леонид Богданов.

При наличии охотничьего билета Росохотрыболовсоюза взнос за участие составит 1200 рублей, без билета — 1500 рублей. Расплатиться участники выставки смогут на месте — как наличными средствами, так и перевести деньги по QR-коду.

Проводимая на выставках комплексная оценка охотничьих собак, которая учитывает оценку экстерьера, качество родословной и наличие потомков первой генерации, служит важным фактором правильного разведения и улучшения поголовья животных, считают организаторы.

В программе — торжественное открытие, работа рингов, развлекательная программа, конкурсы для гостей выставки с сувенирами, проведение отдельного ринга для детей с собаками, полевая кухня. На выставке будут вести прием представители госохотдепартамента Тюменской области.

Регистрация участников стартует с 8 часов. Выставка проработает до 17 часов.

Отметим, автодром ДОСААФ расположен напротив спорткомплекса "Партиком".

Вход свободный. Возрастное ограничение: 18+.

Инна Пахомова

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# выставка , животные , собаки

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