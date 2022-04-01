Александр Ремезков оказал помощь 88-летней жительнице Тюмени

Справедливая Россия – за правду Справедливая Россия – за правду

Помощники депутата Госдумы Александра Ремезкова вместе с активистами "Молодежного крыла" регионального отделения партии "Справедливая Россия – за правду" доставили большой продуктовый набор жительнице Тюмени, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.

88-летняя Раиса Борисовна Дорожукова обратилась в депутатскую приемную с просьбой оказать ей продуктовую помощь и сделать косметический ремонт в квартире, где она проживает вместе с дочерью пенсионного возраста.

По данным депутата Ремезкова, в России сегодня проживает около 11 млн человек, которые детьми испытали все тяготы военных лет и послевоенной разрухи. А та жизненная ситуация, в которой оказалась тюменская пенсионерка, не является редкостью на всей территории страны.

"Далеко не все граждане этого поколения имеют льготы положенные инвалидам и ветеранам, - сообщил Александр Ремезков. - Для них жизненно необходимы надбавки к пенсии, бесплатный проезд на транспорте, скидки на лекарственные препараты. Мы должны обеспечить достойную старость тем, кто испытал в детстве все невзгоды войны".

Александр Ремезков заявил, что будет продолжать работу, чтобы установить льготную категорию граждан со статусом "дети войны" как на федеральном, так и на региональном уровне.