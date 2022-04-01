Тюменцев научат создавать пасхальную игрушку в подарок

| Фото: группа "Музей "Дом Машарова"" ВКонтакте | Фото: группа "Музей "Дом Машарова"" ВКонтакте

Мастер-класс "Гуляй-валяй: пасхальный цыпленок" пройдет в музее "Дом Машарова" 17, 21, 22, 23 и 24 апреля в 14 и 16 часов.

Пасха — светлый весенний праздник. Это куличи, крашеные яйца, и, конечно же, пушистые цыплята. Участники мастер-класса по сухому валянию смогут своими руками создать очаровательную мягкую игрушку в виде цыпленка.

Стоимость участия в мастер-классе — 300 рублей. Запись и подробности по телефону: +7 (3452) 46-13-10.