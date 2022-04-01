Выставка художника Мирзы Мамедова открылась в тюменском драмтеатре
Выставку "Свет очага" художника из Екатеринбурга Мирзы Авезоглы Мамедова открыли в Тюменском драматическом театре 15 апреля.
Работы мастера представлены в разных жанрах: живопись, пастель, карандашный рисунок. Мирза Мамедов является членом Союза художников РФ, медалист Российской академии художеств, профессор кафедры рисунка Уральского государственного архитектурно-художественного университета.
Художник около 40 лет живет в Екатеринбурге, но он сохранил в своем творчестве яркость, солнечность и теплоту родного Азербайджана, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.
Выставка "Свет очага" работает до 25 апреля.