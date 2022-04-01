Выставка художника Мирзы Мамедова открылась в тюменском драмтеатре

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Свет очага" художника из Екатеринбурга Мирзы Авезоглы Мамедова открыли в Тюменском драматическом театре 15 апреля.

Работы мастера представлены в разных жанрах: живопись, пастель, карандашный рисунок. Мирза Мамедов является членом Союза художников РФ, медалист Российской академии художеств, профессор кафедры рисунка Уральского государственного архитектурно-художественного университета.

Художник около 40 лет живет в Екатеринбурге, но он сохранил в своем творчестве яркость, солнечность и теплоту родного Азербайджана, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Выставка "Свет очага" работает до 25 апреля.