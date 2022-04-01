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Выставка художника Мирзы Мамедова открылась в тюменском драмтеатре

Общество, 12:42 16 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Свет очага" художника из Екатеринбурга Мирзы Авезоглы Мамедова открыли в Тюменском драматическом театре 15 апреля.

Работы мастера представлены в разных жанрах: живопись, пастель, карандашный рисунок. Мирза Мамедов является членом Союза художников РФ, медалист Российской академии художеств, профессор кафедры рисунка Уральского государственного архитектурно-художественного университета.

Художник около 40 лет живет в Екатеринбурге, но он сохранил в своем творчестве яркость, солнечность и теплоту родного Азербайджана, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Выставка "Свет очага" работает до 25 апреля.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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# выставка , Тюменский драматический театр , художник

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