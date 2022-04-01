Тюменцам помогут узнать себя через личную историю

| Фото: Настя Громик | Фото: Настя Громик

Онлайн-курс театрального педагога и драматурга Элины Петровой "Я — архив. Автоэтнография меня" пройдет в молодежном театральном центре "Космос" с 18 по 25 апреля.

"Автоэтнография — очень важный метод самопознания. Это возможность научиться исследовать себя и свой собственный мир. Это не только дорога к собственному благополучию, но и способ понять других людей, стать ближе к ним, сохранив при этом свою уникальность, – поделилась с изданием "Комсомольская правда - Тюмень" руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Александрина Шаклеева.

18 апреля Элина Петрова проведет встречу "Что такое автоэтнография и зачем она нужна", практическая часть будет посвящена линии жизни участников. 20 апреля тюменцы узнают о методах автоэтнографии и изучат семейную мифологию. 22 апреля Элина расскажет о самопознании через пространство, 24 апреля поделится навыками перформативного письма. 25 апреля состоится обсуждение текстов участников.

Курс открывает образовательную программу проекта "Архивация нас". Всего планируется провести пять встреч: 18, 20, 22, 24, 25 апреля с 19 часов до 21 часа. Все занятия пройдут онлайн в группе "Космоса" во "ВКонтакте". Поучаствовать может любой желающий, необходима регистрация.

Курс открывает образовательную программу проекта "Архивация нас". Этот масштабный культурный проект для горожан, заинтересованных в самовыражении через искусство.