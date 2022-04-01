Огородники со стажем дают советы по посеву зелени в теплице

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дачникам напоминают: уже подошло время для посева зелени в теплице. Первые на очереди — холодостойкие скороспелые культуры.

Семена шпината и укропа опытные огородники советуют перед посевом замачивать, чтобы они быстрее взошли. Сеять укроп лучше вразброс, чем в ряд. Так растения дадут больше зелени и не уйдут в стрелку. Первые две недели после посадки укропа надо следить за влажностью почвы — земля не должна пересыхать. Когда всходы поднимутся на высоту десять сантиметров, укроп прореживают.

Листовая горчица — рекордсмен по скороспелости и холодостойкости. Она очень требовательна к влаге.

Зелень руколы можно вырастить за три–четыре недели. Семена всходят в течение одной недели. Загущенные всходы необходимо проредить.

Дачникам советуют попробовать посеять и малоизвестные культуры. Это может быть овощная хризантема, листовая репа, салатная японская капуста, кервель, пишет "АиФ - Западная Сибирь".