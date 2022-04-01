  • 17 апреля 202217.04.2022воскресенье
  • USD80,0437
    EUR87,0715
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Огородники со стажем дают советы по посеву зелени в теплице

Общество, 08:29 17 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дачникам напоминают: уже подошло время для посева зелени в теплице. Первые на очереди — холодостойкие скороспелые культуры.

Семена шпината и укропа опытные огородники советуют перед посевом замачивать, чтобы они быстрее взошли. Сеять укроп лучше вразброс, чем в ряд. Так растения дадут больше зелени и не уйдут в стрелку. Первые две недели после посадки укропа надо следить за влажностью почвы — земля не должна пересыхать. Когда всходы поднимутся на высоту десять сантиметров, укроп прореживают.

Листовая горчица — рекордсмен по скороспелости и холодостойкости. Она очень требовательна к влаге.

Зелень руколы можно вырастить за три–четыре недели. Семена всходят в течение одной недели. Загущенные всходы необходимо проредить.

Дачникам советуют попробовать посеять и малоизвестные культуры. Это может быть овощная хризантема, листовая репа, салатная японская капуста, кервель, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дачники , зелень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:29 17.04.2022Огородники со стажем дают советы по посеву зелени в теплице
19:02 16.04.2022Не менее 130 участников соберет 55-я областная выставка охотничьих собак
18:00 16.04.202217 апреля - события дня
17:39 16.04.2022Тюменцам помогут узнать себя через личную историю