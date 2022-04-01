На дне открытых дверей ТюмГМУ школьники пробовали лечить зубы и посетили анатомический музей

Более сотни школьников из Тюмени и юга региона, Курганской области, Югры и Ямала побывали на дне открытых дверей Тюменского государственного медуниверситета. Ребята смогли больше узнать о вузе и будущей профессией, познакомиться с преподавателями и задать вопросы самим студентам.

Школьники увидели массу интересного: медицинские инструменты, оборудование, фантомы и тренажеры, лекарственные препараты и травяные лечебные сборы. Стоматологический факультет устроил для гостей настоящее представление — им показали, как сохранить здоровые зубы и ослепительную улыбку на долгие годы. Школьникам предложили самостоятельно поуправлять аппаратами для лечения кариеса, сверлить полости и ставить пломбы.

Также ребята побывали в анатомическом музее, в музее истории Тюменского ГМУ, увидели, как готовятся лекарства и как выглядит аптека изнутри.

Следующий день открытых дверей пройдет в вузе 23 апреля, в 10 часов на телеканале "Тюменское время" можно будет посмотреть онлайн-трансляцию мероприятия и задать вопросы руководству вуза.