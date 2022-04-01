Тюменцам напоминают о запрете на посещение городских лесов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Запрет на посещение городских лесов за исключением Гилевской рощи и специально оборудованных зон отдыха установлен в Тюмени по 5 мая. Он связан с наступлением пожароопасной погоды.

"За разведение костров и использование мангалов будут составляться протоколы об административных правонарушениях", — сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

Сейчас в городских лесах проходят рейды. Сотрудники МЧС, полиции, управ административных округов и МКУ "Леспаркхоз" информируют жителей о правилах безопасного поведения.