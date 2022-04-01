Тюменские врачи обмениваются знаниями в "Школе невролога"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Еженедельные занятия в "Школе невролога" проводятся для специалистов неврологического отделения №1 Областной клинической больницы № 1 Тюмени. Знаниями делится не один конкретный человек, а все присутствующие.

"Мы разбираем клинические случаи нашего отделения, обсуждаем вопросы, от которых зависит качество и эффективность нашей работы", — говорит заведующий неврологическим отделением № 1 Рашит Раемгулов.

Участники "Школы неврологии" регулярно смотрят обучающие видеоролики, обсуждают новые тенденции в области неврологии. Недавно врачи коллективно приняли участие в международной научно-образовательной онлайн-конференции "Доказательная неврология".

Помимо повышения компетентности врачей цель занятий — создать позитивное настроение и воодушевить сотрудников коллектива на дальнейшую борьбу за жизнь и здоровье человека, сплотить команду.

Накопленные знания и обширная практика позволяют врачам отделения оказывать своевременную, качественную и современную медицинскую помощь. С начала 2022 года в отделении получили лечение свыше 250 пациентов, сообщает пресс-служба медучреждения.