  • 17 апреля 202217.04.2022воскресенье
  • USD80,0437
    EUR87,0715
  • В Тюмени 5..7 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские врачи обмениваются знаниями в "Школе невролога"

Общество, 13:27 17 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Еженедельные занятия в "Школе невролога" проводятся для специалистов неврологического отделения №1 Областной клинической больницы № 1 Тюмени. Знаниями делится не один конкретный человек, а все присутствующие.

"Мы разбираем клинические случаи нашего отделения, обсуждаем вопросы, от которых зависит качество и эффективность нашей работы", — говорит заведующий неврологическим отделением № 1 Рашит Раемгулов.

Участники "Школы неврологии" регулярно смотрят обучающие видеоролики, обсуждают новые тенденции в области неврологии. Недавно врачи коллективно приняли участие в международной научно-образовательной онлайн-конференции "Доказательная неврология".

Помимо повышения компетентности врачей цель занятий — создать позитивное настроение и воодушевить сотрудников коллектива на дальнейшую борьбу за жизнь и здоровье человека, сплотить команду.

Накопленные знания и обширная практика позволяют врачам отделения оказывать своевременную, качественную и современную медицинскую помощь. С начала 2022 года в отделении получили лечение свыше 250 пациентов, сообщает пресс-служба медучреждения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# медицинская помощь , обучение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:05 17.04.2022В чем твоя сила?: в тюменском "Космосе" открыли интерактивную выставку о людях с ОВЗ
14:38 17.04.2022Студенты из Тобольска стали призерами областной студвесны с музыкальными и фэшн-номерами
13:30 17.04.2022В Тюменской области 840 детей, впервые получивших инвалидность, примут участие в федеральном пилотном проекте
13:27 17.04.2022Тюменские врачи обмениваются знаниями в "Школе невролога"