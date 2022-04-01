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В Тюменской области 840 детей, впервые получивших инвалидность, примут участие в федеральном пилотном проекте

Общество, 13:30 17 апреля 2022

группа "Форум "Возможности" ВКонтакте | Фото: группа "Форум "Возможности" ВКонтакте

Реализация федерального пилотного проекта по отработке стандартов по реабилитации и абилитации детей, впервые получивших инвалидность, начнется в Тюменской области в 2022 году. В нем примут участие 840 ребят в возрасте от 4 до 17 лет.

"Проект призван помочь детям, которым категория "ребенок-инвалид" установлена впервые и которые нуждаются в комплексной реабилитации и абилитации. Отбором участников программы будет заниматься бюро медико-социальной экспертизы", — рассказала начальник управления департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова.

В пилотном проекте будет задействовано восемь организаций социального обслуживания, в их числе реабилитационные центры "Пышма", "Родник", областной центр реабилитации инвалидов.

Реабилитация будет проводиться как в стационарной, так и в полустационарной форме, сообщают в департаменте социального развития Тюменской области.

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# дети-инвалиды , реабилитация

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