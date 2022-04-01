Общегородской субботник пройдет в Тюмени 23 апреля

| Фото: группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Перед майскими праздниками жителей Тюмени приглашают на традиционный общегородской субботник, который состоится 23 апреля. Прибрать можно территорию у своего дома либо выйти на общественно значимые работы в городских парках и скверах.

Во время субботника горожане очистят территории от мусора и листвы, отремонтируют и покрасят малые архитектурные формы, пишет Вслух.ру.

Узнать, на каких территориях пройдет уборка и присоединиться, можно в службах заказчика по благоустройству: в Центральном округе по телефону 35-34-74, в Ленинском округе — 20-90-93, в Восточном округе — 51-02-77, в Калининском округе — 43-61-92.