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Общегородской субботник пройдет в Тюмени 23 апреля

Общество, 16:48 17 апреля 2022

группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Перед майскими праздниками жителей Тюмени приглашают на традиционный общегородской субботник, который состоится 23 апреля. Прибрать можно территорию у своего дома либо выйти на общественно значимые работы в городских парках и скверах.

Во время субботника горожане очистят территории от мусора и листвы, отремонтируют и покрасят малые архитектурные формы, пишет Вслух.ру.

Узнать, на каких территориях пройдет уборка и присоединиться, можно в службах заказчика по благоустройству: в Центральном округе по телефону 35-34-74, в Ленинском округе — 20-90-93, в Восточном округе — 51-02-77, в Калининском округе — 43-61-92.

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