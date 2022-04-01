В чем твоя сила?: в тюменском "Космосе" открыли интерактивную выставку о людях с ОВЗ

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Интерактивную выставку "В чем твоя сила?" открыли в МТЦ "Космос" 17 апреля. Автор проекта - медиа менеджер МТЦ "Космос", фотограф Аня Захарова занялась изучением жизни людей с особенностями развития полгода назад. В итоге собралась экспозиция, в основе которой истории девяти героев. Их увлечения, яркие моменты, представлены в видео на пяти экранах и на 20 фото.

"Часто люди неоднозначно оценивают присутствие в обществе людей с ограничениям по здоровью. Нам было важно показать положительный образ таких людей, их семей. Мне бы хотелось, чтобы выставку посмотрели дети с родителями, потому что важно с детства понимать, что такое ОВЗ, как с этим живут и почему мы не должны отстраняться или пугаться, а наоборот стараться интегрировать всех особенных людей в свое "нормальное" общество", - рассказала Аня в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Героев для выставки Аня вместе с видеографом Олесей Тихоненко находила через знакомых и родительские чаты. Они собрали истории героев возраст которых от 5 до 22 лет. Их диагноз в основном - аутизм, ментальные расстройства.

"На самом деле они не обуза для общества, а наоборот. Они творческие, она могут быть счастливыми, умеют радоваться. У них есть свои занятия, увлечения, у них есть также свои триггеры, им бывает некомфортно. Они все разные. Вот, например, Макс увлекается рисованием. А Витю мы снимали на набережной – это любимое его место в городе, он там по-настоящему счастливый", - говорит Аня.

На пяти экранах по одной-три истории героев выставки. Рассказы ведутся родителями, авторами проекта, самими героями. Выставка работает до 1 мая. Затем ее можно посетить на сайте "Космоса".

Отметим, что зрители после просмотра видео с людьми с ОВЗ смогут дать свой ответ на вопрос: "А в чем ваша сила?".

Анжела Лебедева