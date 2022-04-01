Алексей Сахаров посоветовал "фильтровать" новости о спецоперации

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Спецоперация, проходящая на Донбассе – вынужденное и правильное решение нашей страны. Таким мнением поделился председатель общественного совета Ялуторовского района, предприниматель Алексей Сахаров.

"С 2013 года я наблюдаю за взаимодействием наших стран, в 2013 году мне довелось побывать в Киеве и пообщаться с украинскими бизнесменами. Тогда уже было заметно обострение отношений между нашими братскими народами", - рассказал он.

Очень важно в настоящее время, по словам общественника, отличать фейковые новости от реальных сообщений о происходящих событиях и "фильтровать" поступающую информацию.

"Для себя я выбрал несколько каналов получения новостей, - рассказал Алексей Сахаров. – В первую очередь, это официальные средства массовой информации, а также некоторые Telegram-каналы. Кроме того, я общаюсь со своими знакомыми из Украины".

В связи с введенными в отношении Российской Федерации зарубежными санкциями бизнес Алексея Сахарова по производству крафтового сливочного мороженого вынужден искать сегодня пути импортозамещения некоторых компонентов. "Мы успели своевременно закупиться, и запаса хватит нам до середины июня, но в дальнейшем нам необходимо найти поставщиков отечественных ингредиентов", - отметил он.

Николай Ступников