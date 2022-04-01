  • 19 апреля 202219.04.2022вторник
  • USD79,4529
    EUR86,4289
  • В Тюмени 3..5 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Алексей Сахаров посоветовал "фильтровать" новости о спецоперации

Общество, 08:57 19 апреля 2022

ИА "Тюменская линия"

Спецоперация, проходящая на Донбассе – вынужденное и правильное решение нашей страны. Таким мнением поделился председатель общественного совета Ялуторовского района, предприниматель Алексей Сахаров.

"С 2013 года я наблюдаю за взаимодействием наших стран, в 2013 году мне довелось побывать в Киеве и пообщаться с украинскими бизнесменами. Тогда уже было заметно обострение отношений между нашими братскими народами", - рассказал он.

Очень важно в настоящее время, по словам общественника, отличать фейковые новости от реальных сообщений о происходящих событиях и "фильтровать" поступающую информацию.

"Для себя я выбрал несколько каналов получения новостей, - рассказал Алексей Сахаров. – В первую очередь, это официальные средства массовой информации, а также некоторые Telegram-каналы. Кроме того, я общаюсь со своими знакомыми из Украины".

В связи с введенными в отношении Российской Федерации зарубежными санкциями бизнес Алексея Сахарова по производству крафтового сливочного мороженого вынужден искать сегодня пути импортозамещения некоторых компонентов. "Мы успели своевременно закупиться, и запаса хватит нам до середины июня, но в дальнейшем нам необходимо найти поставщиков отечественных ингредиентов", - отметил он.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Донбасс , импортозамещение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:57 19.04.2022Алексей Сахаров посоветовал "фильтровать" новости о спецоперации
08:47 19.04.2022Песенные хиты ХХI века исполнит группа Sunrise в тюменской филармонии
08:33 19.04.2022В конкурсе "Регион добрых дел" могут участвовать школьники, трудовые коллективы и серебряные волонтеры
08:15 19.04.2022Мобильный медцентр приедет к жителям  труднодоступных районов области в мае