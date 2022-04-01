Елена Власенко: мотивация сейчас у всех одна – своих в беде не бросаем

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мотивация сейчас у всех одна – своих в беде не бросаем, не должны гибнуть мирные жители и страдать дети, подчеркнула педагог средней школы с. Окунево Елена Власенко, высказываясь в поддержку решения президента России о проведении спецоперации на Украине.

"Решение это не простое, но необходимое, потому что надо положить конец всему, что творится на Донбассе на протяжении 8 лет. Как и все слежу за новостями с того момента, как начала обостряться ситуация на востоке Украины. Почему страдания мирного населения беспокоят только Россию? Другие страны не принимали никаких реальных мер, и как сквозь пальцы смотрели на гибель мирного населения в то время, когда Россия отправляла туда гуманитарные грузы, размещала у себя беженцев", - рассказала Елена Власенко.

Во всей ситуации у нее наибольшую тревогу вызывает положение детей в ДНР и ЛНР, которые вынуждены прятаться в бомбоубежищах от обстрелов ВСУ, у них нет возможности учиться, они находятся постоянно в стрессовом состоянии. И об этом в окуневской школе педагоги разговаривают с учениками.

"Со школьниками писали письма солдатам, которые участвуют в спецоперации, передали им и рисунки. С детьми обязательно разговариваем о предыстории спецоперации, по каким причинам она была начата, какие цели преследует. И надо отметить, что школьники высказываются в ее поддержку", - отметила Елена Власенко.

фото представлено Еленой Власенко фото представлено Еленой Власенко

Педагог подчеркнула, что ученики сочувствуют своим сверстникам, которые вместе с родителями оказались заложниками действий украинских властей. Больше начинают ценить мирную жизнь, что они могут учиться, спокойно ходить в школу и возвращаться домой. Елена Власенко убеждена, что дети должны быть вне политики и жить полноценно, не вглядываясь в небо, а потому цели России в спецоперации вызывают только поддержку.

Оксана Корнеенкова