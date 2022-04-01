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Ростелеком готовит к паводку 106 объектов связи

Общество, 13:08 19 апреля 2022

Ростелеком | Фото: Ростелеком

106 объектов связи, расположенных на территориях возможного подтопления, проверил в Тюменской области Ростелеком. В случае разлива рек сотрудники компании будут возводить насыпи и отводить талые воды вблизи объектов.

Как отметили в компании, в преддверии паводка проведена проверка готовности экипажей подвижного узла связи для оперативного развертывания.

"Мы ежедневно получаем оперативный прогноз о возможных подтоплениях населенных пунктов. Наша задача — профилактика аварийных ситуаций на сетях и обеспечение бесперебойной работы цифровой инфраструктуры", - рассказал технический директор филиала в Тюменской области Алексей Рогачев.

Для оперативных действий сформированы бригады технических специалистов и подготовлены транспортные средства повышенной проходимости. Резервные источники электропитания в случае необходимости обеспечат надежное электроснабжение объектов связи.

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# паводок , Ростелеком

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