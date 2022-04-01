Любители быстрой езды на велосипедах и самокатах могут избежать переломов, ушибов, считает тюменский хирург

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приемные отделения экстренной помощи готовятся к наплыву пациентов – любителей быстрой езды на мотоциклах, велосипедах и самокатах. О правилах, которые помогут избежать травм, напомнил врач-хирург, руководитель службы экстренной и неотложной помощи ОКБ №2 Антон Терехин на своей странице во ВКонтакте.

Хирург отметил, что чаще всего любители проехаться с ветерком обращаются в приемное отделение с ушибами, вывихами, растяжениями. Нередки также переломы лучевой кости и костей предплечья, которые происходят, когда человек падает на выпрямленные руки. Не менее опасно с медицинской точки зрения катать детей в велосипедных креслах, которые не оснащенных жесткой фиксацией ног. Это чревато глубокими ссадинами и содранной кожей на голеностопе.

А травмы, которые получают при езде подростки, по мнению врача, происходят из-за отсутствия у них должной подготовки, но большого желания покуражиться перед сверстниками.

"После вынужденного зимнего бездействия повышать физические нагрузки необходимо плавно. Для этого есть как минимум, две причины – гиподинамия и несбалансированный рацион с упором на полуфабрикаты, фастфуд. Многие дети проводят время в гаджетах, а не на игровых площадках и стадионах. Между тем связки, кости крепнут только под воздействием нагрузки. Без неё структура кости становится более разреженной и, соответственно, легче ломается", - пояснил Антон Терехин.

Спасти здоровье и жизнь помогают самые простые меры предосторожности. Катаясь на роликовых коньках, скейтборде или велосипеде достаточно надеть наколенники, налокотники, шлем. Такая же амуниция желательна и для скутеристов, самокатчиков. Это убережет от травм.

Совсем немного предусмотрительности позволит избежать больших неприятностей, призывает руководитель службы экстренной и неотложной помощи. Лето у нас короткое и незачем тратить его на исправление последствий собственной неосторожности, считает Антон Терехин.