Тюменцы заняли все первые места в финале фестиваля "РобоФинист-2022"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Победой тюменских команд завершилась финальная часть регионального этапа фестиваля "РобоФинист-2022". Состязания проходили в колледже цифровых и педагогических технологий 15 апреля.

В финале ребята соревновались в восьми направлениях из 15 представленных. В "Большом путешествии: младшей и старшей категории" победили ребята из Ялуторовской школы № 4. Кроме этого они выиграли в "Собирании шайб". Учебный центр "Курсор" также отметился в двух направлениях: "Марафон шагающих роботов" и "Свободной творческой категории: младшая". В этой же номинации, но средней категории первое место занял колледж цифровых и педагогических технологий, в старшей победило "Тюменское президентское кадетское училище".

"Гонки балансирующих роботов" выиграли учащиеся школы № 70 из Тюмени. Первое место в "Футболе автономных роботов RoboCupJunior Soccer: Lightweight" заняли участники из 49 гимназии, а победа в "Ралли по коридору" досталась ребятам из "Пионера".

Напомним, что в фестивале участвовало около 300 ребят из Тюмени, районов Тюменской области, Омской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Лучшие участники по итогам состязаний отправятся в октябре на международный фестиваль робототехники "РобоФинист" в Санкт-Петербург. Все победители и призеры опубликованы на официальном сайте "РобоФинист-2022".

Виктория Макарова