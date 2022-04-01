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В Ишиме проложат 43 км минерализованных полос

Общество, 16:35 18 апреля 2022

администрация города Ишима во ВКонтакте

К устройству минерализованных полос приступили 17 апреля в Ишиме, сообщает администрация города.

Общая протяженность опашки территорий в границах городского округа составит более 43 километров, из которых 9 км по данным на 18 апреля уже выполнено.

Произведена опашка участков в районе улиц Ялуторовской, Сурикова, Яблоневой, Степной, Озёрной, Луговой, Облепиховой. Работы продолжаются в районе озера Чертового, ул. Братской и базы на Промышленной. Устройство минерализованных полос проводится для защиты городской территории и обеспечения противопожарной безопасности жителей.

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# Ишим , противопожарный сезон

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