Виктор Назаров: программа газификации и догазификации Тюменской области будет выполнена в запланированные сроки

| Фото: пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Север» | Фото: пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Север»

Тюменская область остается одним из регионов-лидеров по газификации населенных пунктов. Уже сейчас ее уровень приближается к 97%, кроме того, потребители активно пользуются возможностью догазификации. В последнее время у жителей региона появляется все больше вопросов: не повлияют ли новые условия на темпы строительства газопроводов, стоит ли переживать по поводу роста цен, не будет ли дефицита оборудования? Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров в интервью "Тюменской линии" ответил на эти и другие вопросы, а также рассказал, как в новых условиях работает импортозамещение.

- Виктор Иванович, сегодня тема импортозамещения стала особенно актуальной. Готова ли компания "Газпром межрегионгаз Север" к работе в условиях вводимых западными странами ограничений?

- Одна из главных задач, которая сегодня стоит перед нашей компанией, это импортозамещение. Могу с уверенностью сказать, что мы готовы к работе в новых условиях. В рамках газификации и догазификации региона мы используем только то оборудование, которое производится на территории Российской Федерации. Все трубы, задвижки, крановые узлы, топливопотребляющее оборудование - нашего производства. Поэтому если говорить о влиянии санкций, то могу прямо заявить, что они на догазификации и газификации в регионе не отразятся. Деньги на эти цели выделены, они в полном объеме зарезервированы, поэтому все запланированные программы мы выполним.

- А как быть потребителям, стоит ли волноваться по поводу дефицита оборудования, повышения цен?

- У нас был период ажиотажа, когда люди, действительно, скупали оборудование. Но потом поставщики мгновенно возобновили поставки и сегодня дефицита ни по плитам, ни по котлам, ни по водонагревателям нет, ситуация под контролем. У нас есть свой торгово-сервисный центр, а поставщики подтвердили желание и дальше сотрудничать с нами. Сегодня заводы, которые производят оборудование, находятся в России. А самое главное - наше оборудование не уступает по качеству и оно дешевле в обслуживании.

Что касается цен, то они контролируются государством, поэтому необоснованного повышения не будет. Мы, в свою очередь, регулярно мониторим стоимость оборудования, которое люди готовы и могут приобрести. Цена комплекта для газификации домовладения варьируется от 41 тысячи до 81 тысячи рублей в зависимости от задач и площади жилого помещения. Кроме того, в Тюменской области льготным категориям граждан предоставляют субсидию на покупку внутридомового оборудования для газификации.

Все оборудование российское, не хуже по потребительским качествам, чем импортное, поэтому обязательства, запланированные на 2022 год, мы выполним в полном объёме.

- Поделитесь планами по догазификации в Тюменской области на 2022 год, пользуется ли программа спросом?

- Догазификация сегодня - задача номер один, которая стоит перед нашей компанией. Основные показатели должны быть выполнены до конца 2022 года. В план-график, синхронизированный с правительством Тюменской области, включены все населенные пункты, где необходимо провести догазификацию. Потенциальных потребителей по догазификации 32 тысячи, а по данным план-графика – 24 тысячи. Это те объекты, которые могут быть реально догазифицированы.

По данным на 13 апреля жители Тюменской области подали 12 тысяч 456 заявок на догазификацию. В работу приняли 10 тысяч 143 заявки, 2 тысячи 900 отклонены по причине предоставления неполного пакета документов. Заключено 7 тысяч 947 договоров - это наши потенциальные потребители. К 1 тысяче 504 домовладениям газ уже подведен, осуществлено 1 тысяча 400 подключений. Основной объем догазификации приходится на 2022 год, поэтому по 12 тысячам 456 заявкам мы должны до конца года подвести газ до конечного потребителя.

- А как быть тем, чью заявку отклонили? Можно ли повторно подать её, донести недостающие документы?

- Конечно. Отклонены – это не значит, что они не будут исполнены. Можно в любое время донести документы и заявка перейдет в стадию заключения договоров. Объем догазификации – живой организм. Любой гражданин в любое время в любом формате может подать заявку на догазификацию, имея необходимый пакет документов. И даже если он подаст документы в конце 2022 года, то плавно перейдет на догазификацию 2023 года.

- Расскажите, на основании чего составляется план-график догазификации населенных пунктов региона, кто участвует в его разработке?

- План-график является основным документом, по которому ведется догазификация Тюменской области. Большую помощь в его синхронизации нам оказывает областное правительство. Мы вместе посмотрели каждый район, каждый населенный пункт, где нужно провести догазификацию, и составили план. Затем его утвердил губернатор Тюменской области. Содействие по формированию пула потребителей оказывают и главы муниципальных образований. Сегодня все районы включились в работу и помогают информационно. Наши выездные офисы работают в муниципалитетах, а местные власти информируют население, помогают заполнять документы, чтобы ускорить этот процесс. Работа налажена четкая, живая, динамичная и под контролем правительства региона.

- В Тюменской области остались населенные пункты, куда голубое топливо пока не пришло. Расскажите о ближайших планах по газификации региона.

- Сегодня в Тюменской области реализуется региональная программа газификации, рассчитанная на 2021-2025 годы, ее общая стоимость оценивается в 3 миллиарда 600 миллионов рублей. В 2022 году предусмотрено проектирование 17 объектов. Строительно-монтажные работы пройдут на 38 объектах протяженностью 237 километров, планируется вывести 3 тысячи 150 домовых подводов. В 2022 году газ впервые получат 11 населенных пунктов, еще 16 будут догазифицированы. В настоящее время ведется строительство шести газопроводов. Наши бригады работают в Аромашевском, Нижнетавдинском, Исетском, Ярковском и Вагайском районах.

- Назовите самые ожидаемые объекты газификации, которые будут введены в Тюменской области по программе ПАО "Газпром" в 2022 году.

- К ноябрю 2022 года мы планируем завершить строительство газопровода-отвода в Ишиме. Мы сделаем от основного газопровода отвод протяженностью 8,6 км, поставим газораспределительную станцию и от нее - два отвода. Один, протяженностью 85 км, пойдет до поселка Новоселезнево, там мы сразу газифицируем восемь населенных пунктов, газ получат 1 тыс. 270 абонентов. Второй отвод протяженностью 65 км пойдет в восточную часть Ишима, где не только население, но и промышленные предприятия будут подключены к газу. Суммарно получается 150 км газопровода и ГРС, которая увеличит пропускную способность. Это один из перспективных и важных проектов на территории Тюменской области.

Еще один объект – это газопровод-отвод и ГРС в селе Демьянка Уватского района. В 2022 он будет спроектирован, начало строительства запланировано на 2023 год. Там мы подключим 350 реальных потребителей, которые уже подали заявки. Эта ГРС даст возможность развития района, газифицированные участки более привлекательны для молодых семей. Также появится возможность реализации инвестиционных проектов.

-Тюменская область по уровню газификации входит в тройку лидеров по России. За счет чего удается добиться таких показателей?

- Тюменская область одна из первых пришла к новой модели партнёрских отношений с правительством региона. Нам оставили налоги и сказали – на эти деньги газифицируйте область. При этом ставка, по которой мы газифицируем, утверждается департаментом ценообразования региона. Мы защищаем тариф, показываем реальные затраты и стоимость одного километра газопровода получается ниже средней стоимости по России. Следовательно, мы можем построить больше километров и газифицировать больше сёл, деревень, потребителей. Благодаря выстроенной модели государственно-частного партнерства, Тюменская область на сегодняшний день имеет такие результаты.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Любовь Голышева