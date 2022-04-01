  • 18 апреля 202218.04.2022понедельник
  • USD80,0437
    EUR87,0715
  • В Тюмени 7..9 С 0 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Владимир Якушев предложил мониторить объемы кредитных ресурсов, которые получает бизнес

Общество, 16:57 18 апреля 2022

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Необходимо ввести мониторинг объема кредитных ресурсов, которые получает малый и средний бизнес, а также системообразующие предприятия. В эту работу должны быть включены все институты, связанные с предпринимательством, а также банковский сектор.

Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами регионов УФО, сообщает пресс-служба полпреда.

"Кредитные ресурсы – это средства, необходимые для бесперебойной работы бизнеса. Важно видеть ситуацию в динамике, понимать, как меняются объемы кредитов, есть ли проблемы с получением займов и, если есть, оперативно искать пути решения", – подчеркнул он.

Владимир Якушев поручил главным федеральным инспекторам взять ситуацию в регионах на жесткий контроль. Речь идет о льготных займах, в том числе, на оборотные средства, которые может получить бизнес в качестве поддержки в условиях санкций.

Ещё одним вопросом оперативного совещания стало наступление пожароопасного периода. В регионах Уральского федерального округа фиксируют первые возгорания. Владимир Якушев подчеркнул, что необходимо ликвидировать очаги в самом начале и не допускать их разрастания. Для этого важна слаженная работа всех профильных служб и органов власти.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бизнес , Владимир Якушев , кредитование , лесные пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:16 18.04.2022Вдоль старинного мусульманского кладбища в Тюмени высадят "Сад памяти"
18:04 18.04.2022В Тюменской области действуют меры поддержки для сокращенных сотрудников
17:53 18.04.202219 апреля - события дня
17:20 18.04.2022Тюменские проекты о культурной идентичности ждут на конкурс президентского фонда