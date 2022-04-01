Владимир Якушев предложил мониторить объемы кредитных ресурсов, которые получает бизнес

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Необходимо ввести мониторинг объема кредитных ресурсов, которые получает малый и средний бизнес, а также системообразующие предприятия. В эту работу должны быть включены все институты, связанные с предпринимательством, а также банковский сектор.

Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами регионов УФО, сообщает пресс-служба полпреда.

"Кредитные ресурсы – это средства, необходимые для бесперебойной работы бизнеса. Важно видеть ситуацию в динамике, понимать, как меняются объемы кредитов, есть ли проблемы с получением займов и, если есть, оперативно искать пути решения", – подчеркнул он.

Владимир Якушев поручил главным федеральным инспекторам взять ситуацию в регионах на жесткий контроль. Речь идет о льготных займах, в том числе, на оборотные средства, которые может получить бизнес в качестве поддержки в условиях санкций.

Ещё одним вопросом оперативного совещания стало наступление пожароопасного периода. В регионах Уральского федерального округа фиксируют первые возгорания. Владимир Якушев подчеркнул, что необходимо ликвидировать очаги в самом начале и не допускать их разрастания. Для этого важна слаженная работа всех профильных служб и органов власти.