Нацизм и неуважение к другим народам необходимо искоренить, считает Владимир Гренц

Любой нацизм и неуважение к другим народам необходимо искоренить, считает член президиума Голышмановской организации ветеранов войны Владимир Гренц.

Он рассказал, что со школьных лет запомнил сражавшегося с бандеровцами фронтовика Дорошенко Геннадия Федоровича. Он говорил очень мало, но рассказывал о тех жестокостях, которые делали они с людьми. "Он говорил о том, как они обращались с военными, с партийными работниками, активистами и учителями. Как выкалывали им глаза и вырезали звезды на их телах, перед тем как повесить, - вспоминает общественник. - Ребенком я не очень задумывался об этом, но в 2014 году понял, что нацизм и бандеровщина на Украине осталась".

Нацизм, по мнению Владимира Гренца, обязательно необходимо искоренить. "Я рос в селе, где жили и русские и немцы, чуваши, украинцы и казахи, я командовал ротой, в которой были представлены восемнадцать национальностей", - отметил он.

Владимир Гренц напомнил также о недопустимости уничтожения установленных на Украине памятников героям Великой Отечественной войны - маршалам Жукову и Коневу, генералу Ватутину и разведчику Николаю Кузнецову.

Николай Ступников