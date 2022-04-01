151 жителю Тюменской области понадобилась помощь медиков после присасывания клещей

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

151 житель Тюменской области обратился за медицинской помощью после присасывания клеща. Из них 49 человек — дети до 14 лет. Данные на 18 апреля предоставило региональное управление Роспотребнадзора.

Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюменском районе и Тюмени, Ишимском, Сладковском и Казанском районах. Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

Случаев заболевания клещевым энцефалитом, боррелиозом не зарегистрированы.

В ведомстве отмечают, что обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.