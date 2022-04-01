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151 жителю Тюменской области понадобилась помощь медиков после присасывания клещей

Общество, 11:40 19 апреля 2022

ИА "Тюменская линия"

151 житель Тюменской области обратился за медицинской помощью после присасывания клеща. Из них 49 человек — дети до 14 лет. Данные на 18 апреля предоставило региональное управление Роспотребнадзора.

Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюменском районе и Тюмени, Ишимском, Сладковском и Казанском районах. Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

Случаев заболевания клещевым энцефалитом, боррелиозом не зарегистрированы.

В ведомстве отмечают, что обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.

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# клещи , Управление Роспотребнадзора

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