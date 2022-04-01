151 жителю Тюменской области понадобилась помощь медиков после присасывания клещей
ИА "Тюменская линия"
151 житель Тюменской области обратился за медицинской помощью после присасывания клеща. Из них 49 человек — дети до 14 лет. Данные на 18 апреля предоставило региональное управление Роспотребнадзора.
Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюменском районе и Тюмени, Ишимском, Сладковском и Казанском районах. Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.
Случаев заболевания клещевым энцефалитом, боррелиозом не зарегистрированы.
В ведомстве отмечают, что обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.