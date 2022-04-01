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Александр Довгань: российский и украинский народ — одна семья

Общество, 17:41 19 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Одной большой семьей считает русских и украинцев депутат думы Голышмановского городского округа, директор "Голышмановоэнергосервис".

По его словам, спецоперация, которая началась 24 февраля на Украине, должна была произойти рано или поздно. Также депутат считает, что победа России неизбежна.

"Наш дух сильнее, а тем более он подкреплен техническими возможностями. Конечно, хотелось бы, чтобы было меньше потерь. Недавно президент подчеркнул, что можно сделать все быстрее, но тогда окажется больше жертв. Я думаю, что нам жертвы никому не нужны. Но то, что мы неизбежно отстоим правду, ничего нам никто не навяжет, в этом я уверен. Считаю, что многие в мире поймут, что мир не однополярный", — подчеркнул Александр Довгань.

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