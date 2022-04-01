В Увате после подвижки льда на Иртыше запустили судно на воздушной подушке
Судно на воздушной подушке запустили с левого берега Иртыша на правый и обратно в пределах с. Уват после подвижки льда днем 18 апреля. Селян начали перевозить с 16 часов.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила пресс-секретарь администрации Уватского района Юлия Плесовских.
"Для жителей села это популярный вид транспорта. Им пользуются в основном те, кто живет на одном берегу, а работает на другом. При этом доставляют селян совершенно бесплатно", - говорит Юлия.
Пассажирами "Вихря" одновременно могут стать 22 пассажира. Расстояние, которое преодолевает судно, составляет около 800 метров.
Расписание у транспортного средства плотное, начинаются поездки с 6 часов 10 минут, а заканчивается в 22 часа 30 минут.
После прохождения ледохода для транспортного сообщения по Иртышу запустят паром.
Анжела Лебедева