В Увате после подвижки льда на Иртыше запустили судно на воздушной подушке

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Судно на воздушной подушке запустили с левого берега Иртыша на правый и обратно в пределах с. Уват после подвижки льда днем 18 апреля. Селян начали перевозить с 16 часов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила пресс-секретарь администрации Уватского района Юлия Плесовских.

"Для жителей села это популярный вид транспорта. Им пользуются в основном те, кто живет на одном берегу, а работает на другом. При этом доставляют селян совершенно бесплатно", - говорит Юлия.

Пассажирами "Вихря" одновременно могут стать 22 пассажира. Расстояние, которое преодолевает судно, составляет около 800 метров.

Расписание у транспортного средства плотное, начинаются поездки с 6 часов 10 минут, а заканчивается в 22 часа 30 минут.

После прохождения ледохода для транспортного сообщения по Иртышу запустят паром.

Анжела Лебедева