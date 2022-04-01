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Сотрудники ГИТИСа проводят бесплатное обучение для работников культуры Тобольска

Общество, 18:25 19 апреля 2022

пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения | Фото: пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения

Педагоги и хореографы ГИТИСа проведут бесплатные программы повышения квалификации для работников культуры Тобольска с 19 по 21 апреля, сообщает пресс-служба российского института театральных искусств.

На базе "Центра искусства и культуры города Тобольска" пройдут бесплатные программы повышения квалификации "Менеджмент в сфере культуры" и "Методика занятий по хореографическим дисциплинам для разных возрастных категорий". Мероприятие организовано в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".

Работники культуры смогут повысить уровень знаний и практических навыков. Это необходимо для для развития отрасли как в Тобольске, так в Тюменской области. Это поможет укрепить сотрудничество между российским институтом театральных искусств и учреждениями культуры Тобольска, уверены организаторы программы.

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# ГИТИС , искусство , культура , Тобольск

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