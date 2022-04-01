Сотрудники ГИТИСа проводят бесплатное обучение для работников культуры Тобольска

| Фото: пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения | Фото: пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения

Педагоги и хореографы ГИТИСа проведут бесплатные программы повышения квалификации для работников культуры Тобольска с 19 по 21 апреля, сообщает пресс-служба российского института театральных искусств.

На базе "Центра искусства и культуры города Тобольска" пройдут бесплатные программы повышения квалификации "Менеджмент в сфере культуры" и "Методика занятий по хореографическим дисциплинам для разных возрастных категорий". Мероприятие организовано в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".

Работники культуры смогут повысить уровень знаний и практических навыков. Это необходимо для для развития отрасли как в Тобольске, так в Тюменской области. Это поможет укрепить сотрудничество между российским институтом театральных искусств и учреждениями культуры Тобольска, уверены организаторы программы.