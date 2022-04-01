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Полуторагодовалый мальчик выпал из окна многоэтажки в Тюмени

Общество, 18:41 19 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полуторагодовалый мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже дома в Тюмени днем 19 апреля. Проводится доследственная проверка, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

"Происшествие случилось, когда ребенок находился в комнате с открытым окном один. В это время его родители вместе с остальными родственниками и детьми были в квартире. Предположительно, мальчик забрался на диван, а затем подоконник, после чего выпал", – сообщили следователи.

Очевидцы сообщают, что это произошло на ул. Жуковского.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Анастасия Ергина, ребенок госпитализирован, необходимую помощь ему оказывают в детской анестезиологии-реанимации.

"Вызов поступил в 11 часов 41 минуту. Бригада скорой медицинской помощи прибыла в 11 часов 49 минут. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ №2. Необходимую помощь оказывают в условиях детской анестезиологии-реанимации по поводу черепно-мозговых и скелетной травм", – добавила Анастасия Ергина.

Следователи напоминают, что случаи травмирования и гибели малолетних в результате падения из окон регистрируются ежегодно. Жителям региона советуют не оставлять маленьких детей без присмотра, исключать подобные ситуации.

Инна Пахомова

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# дети , падение с высоты

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