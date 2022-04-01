В Тюмени в историческом парке представлены 23 сборника о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Федеральная выставка архивных документов "Без срока давности. Суды истории" открылась в Историческом парке "Россия — моя история" 19 апреля в День единых действий в память о геноциде советского народа.

Проект запустили одновременно в 85 субъектах России. В основе стендов лежат фотографии и архивные, в том числе рассекреченные, документы Нюрнбергского, Токийского и Хабаровского процессов. Всего составлено 23 сборника о военных преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны против советского и других народов. Материалы охватывают период с 1941 по 1949 годы.

"Выставка сопровождается где-то страшными документами, но тем не менее эти материалы надо знать, контентом, который представляет историю концлагерей, и как Генеральный план "Ост" реализовывался не только на бумаге, но и в жизни", — сказал на открытии директор исторического парка "Россия – моя история" в Тюмени Иван Панасенко.

Архивы, представленные на выставке, подтверждают и раскрывают тезис, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, держалась плана — истощить ресурсы страны, истребить и поработить население. Миллионы граждан СССР были казнены, погибли от голода, истощения и опытов. Так, испытания бактериологического оружия на живых людях проводились в отряде №731, куда со всей Маньчжурии доставляли "бревна". Именно так называли людей, попавших на опыты. Одним из тех, кто "поставлял" советских граждан, стал спецлагерь "Хогоин".

Всего в оккупации оказались более 84,8 миллионов человек. По разным оценкам от рук нацистов погибло от 11,5 миллиона до 16 миллионов людей. Часть данных о преступлениях нацизма десятилетиями хранились под грифом секретно.

На открытии выставки были и бойцы областного поискового отряда. Они представили передвижную экспозицию "Эхо войны". Экспонаты, за исключением макетов вооружения, были найдены на полях сражения за 30 лет работы их центра.

"В основном представлены фрагменты снаряжения — котелки, кружки, ложки, которые бойцы подписывали. Определить хозяина по таким вещам сложно, так как там бывает по несколько фамилий или одна, но однофамильцев в полку могло быть три-четыре человека. Венец всей экспозиции — это солдатский смертный медальон. Это главный документ был у солдата в бою и он помогает нам установить личность бойца. Однако он существовал на вооружении Красной армии до конца 1942 года, потом его заменили на красноармейскую книжку. Она полностью из бумаги и совершенно не сохраняется", — сообщил корреспонденту "Тюменской линии" командир поискового отряда "Сибирь" Федор Бахирев.

Бесплатная выставка будет открыта до 13 мая со вторника по воскресенье в Историческом парке "Россия — моя история". Время работы: с 10 до 20 часов.

Виктория Макарова