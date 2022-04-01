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Тюменского застройщика наказали за отказ предоставить информацию

Общество, 17:46 21 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Штраф за отказ в срок предоставить информацию анитмонопольному органу заплатил тюменский застройщик. Как сообщает региональное УФАС, АО "2МЕН ГРУПП" заплатило 50 тыс. рублей.

Для анализа динамики цен на рынке жилищного строительства, УФАС направило компании запрос о предоставлении информации с указанием срока для ее предоставления. Однако запрашиваемая информация не была представлена, за что АО "2МЕН ГРУПП" оштрафовано антимонопольным ведомством, арбитражный апелляционный суд оставил постановление в силе.

"Привлечение к административной ответственности не освобождает от обязанности предоставить запрошенную информацию", - отметил заместитель руководителя управления Дмитрий Полухин.

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# Тюменское УФАС России , штраф

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