Газовики предупреждают об опасности самовольного подключении газового оборудования

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Газовики предупреждают об опасности самовольной перестановки, замены или подключении газового оборудования. Это, по словам главного инженера АО "Газпром газораспределение Север" Эдуарда Ярославова, может привести к трагическим последствиям.

"Люди стали чаще самостоятельно выполнять перепланировку, переставлять оборудование и газовые плиты, без согласования подключать к газопроводам новые постройки, теплицы и бани, - рассказал он. – Работы проводят сами или привлекают непрофессиональных мастеров, которые сознательно игнорируют установленный законодательством порядок и не обладают специальными знаниями. Это категорически недопустимо".

Такие виды работ могут выполнять только специализированные организации, одной из которых является АО "Газпром газораспределение Север".

Выявить самовольно установленное оборудование при проведении ежегодного технического обслуживания, по словам Эдуарда Ярославова, бывает затруднительно, поскольку жильцы его скрывают: монтируют кустарные газопроводы в стены, перегородки, полы. Проводить обследование всего жилья и прилегающих построек на предмет монтажа и установки газового оборудования у специалистов полномочий нет.

"При проведении обязательного ежегодного технического обслуживания газового оборудования специалист проверяет то, что перечислено в договоре, - пояснил он. - При обнаружении самовольного переоборудования или несанкционированного подключения газового оборудования подача газа жильцам будет приостановлена незамедлительно. В отношении собственников или нанимателей жилых помещений компетентными органами будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности".