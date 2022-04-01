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Тобольским школьникам рассказали о жизни основателя города Данилы Чулкова

Общество, 12:47 23 апреля 2022

пресс-служба Тобольской комплексной научной станции УрО РАН | Фото: пресс-служба Тобольской комплексной научной станции УрО РАН

Открытый урок, посвященный жизни и деятельности Данилы Чулкова, состоялся в школе №13 Тобольска. О государственном деятеле и основателе города узнали более 70 восьмиклассников.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук, мероприятие прошло в рамках празднования международного дня памятников и исторических мест и дня краеведа. Занятие для ребят провела заведующая музеем истории освоения и изучения Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича Тобольской комплексной научной станции УрО РАН Маргарита Юнина.

"Школьники узнали много нового из родословной семьи служилого человека письменного головы Данилы Чулкова, познакомились с этапами его биографии и служебной карьеры в России и в Сибири, узнали подробности из истории основания им Тобольска. Маргарита Юнина рассказала об истории строительства деревянного Тобольского кремля, о начале его возведения и дальнейшем формировании вплоть до начала XVIII века", - рассказали организаторы.

Ребята узнали о главных объектах памятника: приказной палате, гостином дворе и рентерее, которой Семен Ремезов придавал важное триумфальное и мемориальное значение.

Добавим, уроки, посвященные различным темам историко-культурного наследия Тобольска, профессиональные историки, краеведы и экскурсоводы будут проводить до 6 мая. Организуются они по инициативе департамента по культуре и туризму администрации Тобольска.

Любовь Голышева

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# краеведение , Тобольск , школьники

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