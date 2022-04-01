Историко-культурное наследие Сибири обсудят на научной конференции в Тобольске

| Фото: Тобольская комплексная научная станция УрО РАН ВКонтакте | Фото: Тобольская комплексная научная станция УрО РАН ВКонтакте

Всероссийская научно-практическая конференция "Природное и историко-культурное наследие Сибири: прошлое, настоящее, будущее" пройдет в Тобольске с 16 по 19 ноября. Площадкой для проведения мероприятия станет Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения Российской академии наук.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе учреждения, конференция объединит научных, музейных работников, преподавателей, аспирантов и студентов ведущих вузов страны.

"Цель конференции заключается в консолидация ученых естественно-научного и гуманитарного направлений из разных регионов России для решения актуальных вопросов биологии, экологии, геохимии, истории, археологии, этнографии, лингвокультурологии, музееведения", - рассказали организаторы.

Запланирована работа двух секций – гуманитарной и естественно-научной. На первой участники обсудят актуальные проблемы археологии, этнографии, лингвокультурологии Западной Сибири, роль музеев в сохранении историко-культурного наследия Сибири. Работу второй секции посвятят биологическому разнообразию и геохимии окружающей среды.

Также участников конференции ждут обзорные экскурсии по экспозиции музея истории освоения и изучения Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича Тобольской комплексной научной станции УрО РАН, по территории Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Запланированы автобусные экскурсии в Абалакский Знаменский монастырь и на экологическую тропу СИБУРа.

Любовь Голышева