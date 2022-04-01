Защищая Донбасс, мы защищаем Россию, считает депутат из Аромашевского района

| Фото: предоставлено Светланой Наумовой | Фото: предоставлено Светланой Наумовой

Мой папа рожден на Украине и в детском возрасте перевезен в Россию. Мы вместе переживаем за происходящее на его малой родине, в Макеевке, но всецело поддерживаем проведение спецоперации, потому что издевательства над русскими людьми нужно было прекратить. Защищая Донбасс, мы защищаем Россию!

Так считает депутат думы Аромашевского сельского поселения, культработник Светлана Наумова.

"На Донбассе живут такие же русские, как мы. Почему кому-то может быть позволено унижать их, обстреливать, не разрешать выезжать, запрещать общаться со своими родственниками в течение восьми лет, разговаривать на родном языке?" - спросила она.

Светлана Наумова уверена, что с санкциями Запада Россия справится, сложившаяся ситуация поможет отечественной экономике набрать обороты, поднимет заводы, наладит производство и обеспечит россиян рабочими местами.

"Проживем как-нибудь без их гамбургеров и колы!" - резюмировала депутат.

Инна Кондрашкина