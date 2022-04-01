Тюменским школьникам напомнили об опасности употребления наркотиков

| Фото: Департамент информатизации Тюменской области | Фото: Департамент информатизации Тюменской области

Учащиеся девяти тюменских школ, а также воспитанники центра "Дзержинец" стали участниками викторины "Квиз-Ум", посвященной профилактике употребления наркотиков. В игровой форме ребята узнали не только об опасности запрещенных веществ, но и об ответственности за их незаконный оборот, пишет "Тюменская область сегодня".

Школьники выступили в роли знатоков и получили задание спасти своего ровесника, который оказался в непростой ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотиков. На то чтобы изменить ход событий, у команды было всего несколько минут. Ребята применили правовые знания, примеры из жизни и умение работать в команде.

Проект реализуется на средства гранта из бюджета Тюменской области. Планируется, что в будущем в профилактической работе задействуют учащихся всех школ Тюмени.