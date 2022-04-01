  • 23 апреля 202223.04.2022суббота
  • USD73,5050
    EUR80,0249
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменским школьникам напомнили об опасности употребления наркотиков

Общество, 09:57 23 апреля 2022

Департамент информатизации Тюменской области | Фото: Департамент информатизации Тюменской области

Учащиеся девяти тюменских школ, а также воспитанники центра "Дзержинец" стали участниками викторины "Квиз-Ум", посвященной профилактике употребления наркотиков. В игровой форме ребята узнали не только об опасности запрещенных веществ, но и об ответственности за их незаконный оборот, пишет "Тюменская область сегодня".

Школьники выступили в роли знатоков и получили задание спасти своего ровесника, который оказался в непростой ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотиков. На то чтобы изменить ход событий, у команды было всего несколько минут. Ребята применили правовые знания, примеры из жизни и умение работать в команде.

Проект реализуется на средства гранта из бюджета Тюменской области. Планируется, что в будущем в профилактической работе задействуют учащихся всех школ Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# профилактика наркомании , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:48 23.04.2022Креативные проекты тюменцев могут получить поддержку "Конторы пароходства"
11:09 23.04.2022Владимир Якушев: регионы УФО готовы организовать мероприятия Дня Победы на высоком уровне
10:36 23.04.2022Как уберечь домашних питомцев от укусов клеща, рассказали тюменцам
10:18 23.04.2022Денацификация Украины невозможна без демонтажа политической конструкции фашистско-олигархической диктатуры, считает Олег Агапов