Креативные проекты тюменцев могут получить поддержку "Конторы пароходства"

| Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Креативные проекты жителей Тюмени могут получить поддержку мультицентра "Контора пароходства". Для этого они должны отвечать одному из направлений работы мультицентра: современное искусство, изменение городской среды, развитие площадки мультицентра и прилегающей территории набережной реки Туры.

Заявки на участие принимаются до 15 ноября на сайте конторапароходства.рф. Их оценят по уникальности, масштабу, уровню и соответствию векторам. Программа поддержки сообществ проходит в течение 2022 года. Подводить промежуточные итоги и выбирать победителей будут каждый месяц.

Авторы идей могут получить поддержку в организации фоторепортажа, создании медиарассылок, записи музыкального трека на студии, консультации smm-, hr-специалистов и арт-менеджера. Также предусмотрена помощь соискателю в организации стажировки в сфере креативных индустрий, пишет Moi-portal.ru.