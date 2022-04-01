  • 23 апреля 202223.04.2022суббота
  • USD73,5050
    EUR80,0249
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Креативные проекты тюменцев могут получить поддержку "Конторы пароходства"

Общество, 11:48 23 апреля 2022

сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Креативные проекты жителей Тюмени могут получить поддержку мультицентра "Контора пароходства". Для этого они должны отвечать одному из направлений работы мультицентра: современное искусство, изменение городской среды, развитие площадки мультицентра и прилегающей территории набережной реки Туры.

Заявки на участие принимаются до 15 ноября на сайте конторапароходства.рф. Их оценят по уникальности, масштабу, уровню и соответствию векторам. Программа поддержки сообществ проходит в течение 2022 года. Подводить промежуточные итоги и выбирать победителей будут каждый месяц.

Авторы идей могут получить поддержку в организации фоторепортажа, создании медиарассылок, записи музыкального трека на студии, консультации smm-, hr-специалистов и арт-менеджера. Также предусмотрена помощь соискателю в организации стажировки в сфере креативных индустрий, пишет Moi-portal.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Контора пароходства , мультицентр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:48 23.04.2022Креативные проекты тюменцев могут получить поддержку "Конторы пароходства"
11:09 23.04.2022Владимир Якушев: регионы УФО готовы организовать мероприятия Дня Победы на высоком уровне
10:36 23.04.2022Как уберечь домашних питомцев от укусов клеща, рассказали тюменцам
10:18 23.04.2022Денацификация Украины невозможна без демонтажа политической конструкции фашистско-олигархической диктатуры, считает Олег Агапов