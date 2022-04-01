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Отдыхающие в центре "Родник" школьники обсудили проблемы экологии

Общество, 16:47 23 апреля 2022

АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник" | Фото: АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник"

Ребята, которые проходят лечение в Тюменском областном реабилитационном центре "Родник", стали участниками познавательного часа, приуроченного к Международному Дню Земли. Занятие прошло в библиотеке "Родника", сообщает пресс-служба учреждения.

Школьники узнали, что такое экология, какое влияние человек оказывает на окружающую среду, и что нужно делать, чтобы сохранить планету. Участники обсудили проблемы загрязнения воздуха, воды, лесов, а также поделились мнением о том, какую помощь они в силах оказать, чтобы сохранить природу.

В настоящее время в "Роднике" отдыхают 58 ребят и более 40 сопровождающих их взрослых. На территории учреждения можно не только пройти лечение, реабилитацию и оздоровление, но и приобщиться к природе. Здесь есть специально размеченные дорожки терренкура, площадки для подвижных игр, беседки, трасса фрироупа.

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# центр Родник , школьники

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