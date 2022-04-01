  • 23 апреля 202223.04.2022суббота
  • USD73,5050
    EUR80,0249
  • В Тюмени -1..1 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

О жизни великих композиторов и истории хип-хопа узнали тюменцы

Общество, 18:49 23 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Музыкальный экскурс за чашкой чая "От Баха до хип-хопа" организовала тюменка Лидия Цапенкова. Встреча состоялась в музее тюменских историй, пишет "Тюменская область сегодня".

Мероприятие призвано не только привить интерес к музыкальному искусству, но и приобщать людей к лучшим образцам мировой культуры. Особое внимание организатор уделила эпохе классицизма, романтизма и модернизма. Гости узнали интересные факты из жизни советского композитора Сергея Прокофьева, Михаила Глинки, а также об истории появления хип-хопа и его распространения в России.

Тюменцы также вживую послушали некоторые произведения популярных композиторов. Произведения исполнили музыканты Дмитрий Кривоногов, Юлия Магомедова и Анжелика Данилевская.

Лидия Цапенкова планируем и дальше организовывать подобные мероприятия, в том числе, для дошкольников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# музыка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:01 23.04.2022В Тюмени в 2024 году создадут центр военного обучения
19:37 23.04.2022На тюменских трассах появились имитаторы патрульных машин ДПС
18:58 23.04.2022Более трехсот куличей привезли тюменские волонтеры жителям ДНР, ЛНР и Украины
18:49 23.04.2022О жизни великих композиторов и истории хип-хопа узнали тюменцы