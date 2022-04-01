О жизни великих композиторов и истории хип-хопа узнали тюменцы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Музыкальный экскурс за чашкой чая "От Баха до хип-хопа" организовала тюменка Лидия Цапенкова. Встреча состоялась в музее тюменских историй, пишет "Тюменская область сегодня".

Мероприятие призвано не только привить интерес к музыкальному искусству, но и приобщать людей к лучшим образцам мировой культуры. Особое внимание организатор уделила эпохе классицизма, романтизма и модернизма. Гости узнали интересные факты из жизни советского композитора Сергея Прокофьева, Михаила Глинки, а также об истории появления хип-хопа и его распространения в России.

Тюменцы также вживую послушали некоторые произведения популярных композиторов. Произведения исполнили музыканты Дмитрий Кривоногов, Юлия Магомедова и Анжелика Данилевская.

Лидия Цапенкова планируем и дальше организовывать подобные мероприятия, в том числе, для дошкольников.