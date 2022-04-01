На тюменских трассах появились имитаторы патрульных машин ДПС

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Балки-имитаторы специальных сигналов патрульных автомобилей установили на трассах Тюменской области для снижения числа ДТП. Два таких прибора появились на федеральных автодорогах Тюмень-Омск в Голышмановском районе и Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Бердюжском районе, сообщает региональное управление ГИБДД.

Имитаторы создают эффект присутствия на трассе патрульных автомобилей ДПС с включенной световой сигнализацией, благодаря чему водители снижают скорость на опасных участках.

Специалисты ГИБДД отмечают, что превышение и неправильный выбор скорости, без учета дорожных и погодных условий, остаются частыми причинами ДТП. Планируется, если имитаторы сработают эффективно, то их станет больше на тюменских дорогах.