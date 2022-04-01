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На тюменских трассах появились имитаторы патрульных машин ДПС

Общество, 19:37 23 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Балки-имитаторы специальных сигналов патрульных автомобилей установили на трассах Тюменской области для снижения числа ДТП. Два таких прибора появились на федеральных автодорогах Тюмень-Омск в Голышмановском районе и Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Бердюжском районе, сообщает региональное управление ГИБДД.

Имитаторы создают эффект присутствия на трассе патрульных автомобилей ДПС с включенной световой сигнализацией, благодаря чему водители снижают скорость на опасных участках.

Специалисты ГИБДД отмечают, что превышение и неправильный выбор скорости, без учета дорожных и погодных условий, остаются частыми причинами ДТП. Планируется, если имитаторы сработают эффективно, то их станет больше на тюменских дорогах.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , федеральные трассы

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