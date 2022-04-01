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Системы мультипараметрового контроля помогают врачам заводоуковской больницы

Общество, 09:36 24 апреля 2022

из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте (архив)

Системы мультипараметрового контроля витальных функций организма помогают отслеживать состояние пациентов областной больницы №12 в Заводоуковске. Мониторы установлены в отделениях кардиологии и анестезиологии-реанимации, сообщает пресс-служба учреждения.

За семь месяцев эксплуатации оборудование помогло специалистам в лечении более тысячи тяжелобольных пациентов. Оно позволяет непрерывно наблюдать за пациентами в тяжелом и критическом состояниях, в динамике оценивать жизненно важные функции организма - частоту и эффективность дыхания, артериальное и пульсовое давление, частоту и ритмичность пульса.

Также медики могут вести постоянный контроль сердечной деятельности пациента с помощью электрокардиографии. При отклонении параметров от нормы система подает громкий звуковой сигнал тревоги, оповещая медработников.

По словам медиков, приборы незаменимы в операционных залах, палатах интенсивной терапии и реанимации, противошоковых, где мониторинг показателей имеет особую важность для быстрого и эффективного лечения пациентов.

Добавим, 31 монитор был закуплен в рамках национального проекта "Здравоохранение" и областной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".

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# Заводоуковск , областная больница №12

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