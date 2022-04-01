В Голышманово издадут раскраску с местными достопримечательностями

| Фото: mkrf.ru | Фото: mkrf.ru

350 книжек-раскрасок создадут активисты Голышмановской школы искусств имени Леонида Шарохи в рамках проекта "Голышманово цвета рассвета". На их страницах разместят контурные и полноцветные рисунки пятнадцати местных достопримечательностей. Реализацией идеи займутся юные художники под руководством педагога Светланы Лебедевой, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Ранее авторы проекта "Голышманово цвета рассвета" получили грант Президентского фонда культурных инициатив. Его сумма составила более 350 тыс. рублей, еще столько же выделит школа искусств на условиях софинансирования.

Большая часть денег уйдет на печать книжки-раскраски в тюменской типографии. Также планируется купить наборы для художников и несколько мольбертов. Работать над эскизами будут воспитанники отделения изобразительного искусства.

В книжке-раскраске планируется разместить рисунки водонапорной башни, аллеи молодоженов, парка отдыха, соснового бора, сквера пограничника. Здесь же появятся методические рекомендации по ее использованию и сценарий краеведческого мероприятия.

Презентуют новое издание на традиционной августовской педагогической конференции.